Νέα σελίδα στη σχέση τους φαίνεται πως γυρίζουν η Josephine και ο Νίνο. Μετά από δύο χρόνια με έντονες διακυμάνσεις, χωρισμούς και δημόσια “καρφιά” στα social media, οι δύο καλλιτέχνες αποφάσισαν να αφήσουν πίσω τις διαφορές τους και να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία στον έρωτά τους.

Τη Δευτέρα, 23 Μαρτίου, κυκλοφόρησε το πρώτο τους ντουέτο από τη Heaven Music με τίτλο «Τι κάνεις;», ένα τραγούδι γεμάτο συναίσθημα και ένταση. Το ίδιο βράδυ, ο Νίνο θέλησε να δώσει στους θαυμαστές τους μια πρώτη γεύση από τη συνεργασία με τη σύντροφό του, ανεβάζοντας ένα βίντεο στο TikTok το οποίο έγινε viral.

Στο βίντεο φαίνονται ο Νίνο και η Josephine να χορεύουν σε τρυφερά τετ α τετ στο στούντιο, πιο ερωτευμένοι από ποτέ.

