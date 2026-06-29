Η Josephine μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες για την επιτυχία του νέου της ντουέτου με τον Νίνο, αλλά και για την απουσία της από τα φετινά Mad VMA 2026, που σχολιάστηκε έντονα από το κοινό.

Αναφερόμενη στο τραγούδι «Τι κάνεις;», το οποίο έχει ήδη αγαπηθεί από το κοινό, η τραγουδίστρια σημείωσε πως πρόκειται για ένα κομμάτι γεμάτο συναίσθημα, το οποίο δημιουργήθηκε αυθόρμητα από τον Νίνο και την άγγιξε από την πρώτη στιγμή που το άκουσε. Όπως είπε, η ανταπόκριση του κόσμου την έχει συγκινήσει ιδιαίτερα.

Όσον αφορά τη φετινή της απουσία από τα Mad VMA, η Josephine εξήγησε πως, παρότι ο θεσμός αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της πορείας της εδώ και πολλά χρόνια, φέτος επέλεξε να απέχει.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Τα MAD είναι ένας αγαπημένος θεσμός. Πηγαίνω 15 χρόνια, έχω χαρίσει πολλές εμφανίσεις και έχω πάρει πολλά βραβεία. Θα ήθελα σίγουρα να συμμετάσχω ξανά στο μέλλον, αλλά ας πάει και κάποιος άλλος».

Παράλληλα, δεν έκρυψε την επιθυμία της να βρεθεί κάποια στιγμή και στη σκηνή της Eurovision, τονίζοντας πως πρόκειται για έναν θεσμό που τη γοητεύει ιδιαίτερα.

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