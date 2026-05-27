Η Josephine μίλησε ανοιχτά για τη σχέση της με τον Νίνο, αποκαλύπτοντας πως υπάρχει ζήλια και από τις δύο πλευρές, ξεκαθαρίζοντας όμως, ότι δεν φτάνει ποτέ στο σημείο να ψάχνει το κινητό του συντρόφου της.

Η τραγουδίστρια, μέσα από δηλώσεις της στην εκπομπή Happy Day, ανέφερε πως προτιμά να λύνει τις απορίες της μέσα από συζήτηση και ειλικρίνεια.

«Ο Νίνο με ζηλεύει λίγο. Κι εγώ ζηλεύω. Δεν ψάχνω κινητά, αλλά θέλω να είμαι σίγουρη ότι λέει την αλήθεια. Αν σκέφτομαι κάτι, το ρωτάω και λύνω την απορία μου», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η Josephine αποκάλυψε ότι έχει αλλάξει και ο τρόπος που κινείται στα social media, αποφεύγοντας πλέον αντιδράσεις που μπορεί να παρεξηγηθούν.

«Δεν βάζω ούτε φωτιές, ούτε καρδιές, ούτε κερασάκια στο Instagram πλέον. Εγώ το είχα πιο χαλαρά στο μυαλό μου, αλλά κατάλαβα ότι μπορεί να παρεξηγηθεί, κυρίως από άντρες», ανέφερε, προσθέτοντας πως ο Νίνο είναι «πάρα πολύ παραδοσιακός».

