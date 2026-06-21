Σε μια από τις πιο προσωπικές της συνεντεύξεις, η Josephine μίλησε για την πορεία της στη μουσική, αλλά και για τη σχέση της με τον Νίνο, αποκαλύπτοντας πόσο σημαντικό ρόλο παίζει στη ζωή και την καλλιτεχνική της εξέλιξη.

Καλεσμένη στην εκπομπή After Dark του Θέμη Γεωργαντά, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στα πρώτα της βήματα, εξηγώντας πως η αγάπη της για τη μουσική γεννήθηκε μέσα στο οικογενειακό της περιβάλλον.

«Μεγάλωσα σε ένα σπίτι γεμάτο μουσική. Η μητέρα μου ήταν τραγουδίστρια και από μικρή έγραφα τραγούδια και ασχολούμουν με το τραγούδι. Παρότι σπούδασα Marketing & Management, κατάλαβα πολύ γρήγορα ότι δεν ήταν ένας δρόμος που με εξέφραζε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον Νίνο, με τον οποίο συνεργάζεται πλέον και δισκογραφικά, μέσα από το νέο τους ντουέτο.

Όπως αποκάλυψε, επί χρόνια του ζητούσε να της γράψει ένα τραγούδι, μέχρι που τελικά ήρθε η κατάλληλη στιγμή για να πραγματοποιηθεί η συνεργασία τους.

«Το ήθελα πάρα πολύ. Ο Νίνο για μένα είναι κάτι παραπάνω από συνεργάτης, είναι ο μέντοράς μου», εξομολογήθηκε.

Η Josephine δεν έκρυψε τον θαυμασμό της για τον χαρακτήρα και την προσωπικότητά του, τονίζοντας πως πολλές φορές παρεξηγείται από τον κόσμο.

«Έχει έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο να βλέπει τη ζωή και τα πράγματα. Νομίζω ότι συχνά παρεξηγείται, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένας πολύ φυσιολογικός άνθρωπος. Δεν μπαίνει σε καλούπια, είναι αυθεντικός, ρομαντικός, δημιουργικός και εξαιρετικά ταλαντούχος. Γράφει μουσική και στίχους με έναν μοναδικό τρόπο», είπε χαρακτηριστικά.

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