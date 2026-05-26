Η Josephine μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» και αναφέρθηκε τόσο στην προσωπική της ζωή, όσο και στη σχέση της με τον Νίνο Ξυπολιτά, όσο και στα επαγγελματικά της σχέδια, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής στη Eurovision, αλλά και μιας μεγάλης συνεργασίας που ενδέχεται να πραγματοποιηθεί σύντομα.

Η γνωστή τραγουδίστρια δήλωσε πως προσπαθεί πάντα να βλέπει τη θετική πλευρά των πραγμάτων, εξηγώντας ότι έχει μάθει να διαχειρίζεται τις δύσκολες στιγμές με ψυχραιμία.

«Είμαι αισιόδοξη και πάντα βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο. Λέω στον εαυτό μου “έχεις μία ώρα να μπεις στη μαυρίλα και μετά θα σηκωθείς”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, μιλώντας για την προσωπική της ζωή και τη σχέση της με τον Νίνο, αποκάλυψε πως αυτή την περίοδο νιώθει πολύ ευτυχισμένη και ήρεμη.

«Αποφάσισα πως φέτος θέλω να έχω ψυχική ηρεμία, θέλω να είναι όλα ξεκάθαρα και ωραία», είπε, ενώ πρόσθεσε πως στις σχέσεις είναι σημαντικό να κάνει ο ένας ένα βήμα πίσω και να υπάρχει διάθεση για συγγνώμη και εξέλιξη.

Η επανασύνδεση του ζευγαριού έγινε γνωστή μετά την κοινή κυκλοφορία του τραγουδιού «Τι Κάνεις;», επιβεβαιώνοντας ότι οι δυο τους αποφάσισαν να δώσουν μια νέα ευκαιρία στη σχέση τους.

