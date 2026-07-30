Το αμοιβαίο unfollow ανάμεσα στη Josephine και τον Νίνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παραμένει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με τις φήμες για τη μεταξύ τους σχέση να φουντώνουν, την ώρα που κανείς από τους δύο δεν παίρνει θέση. Σε αυτό το υπόβαθρο, ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τη δημοφιλή τραγουδίστρια στην παραλία Καβούρι, στην πρώτη της έξοδο μετά τον θόρυβο που ξέσπασε στο διαδίκτυο.

Η τραγουδίστρια κρατούσε για αρκετή ώρα το κινητό της τηλέφωνο, κοιτάζοντας συχνά την οθόνη του. Λίγο αργότερα έβαλε αντηλιακό, έκανε τη βουτιά της στα καταγάλανα νερά και επέστρεψε στην πετσέτα της, συνεχίζοντας να απολαμβάνει το μπάνιο της μαζί με τη φίλη της.

Το μωβ μπικίνι της τράβηξε τα βλέμματα, όμως εκείνο που σχολιάστηκε περισσότερο ήταν το γεγονός πως σε όλη σχεδόν τη διάρκεια της παρουσίας της στην παραλία παρέμενε ιδιαίτερα ήρεμη και σκεπτική.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

govastiletto.gr -Νίνο – Josephine: Το νέο unfollow στο Instagram που «άναψε» φωτιές!