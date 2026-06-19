Καλεσμένη του Θέμη Γεωργαντά στην εκπομπή «After Dark» ήταν η Josephine και απόσπασμα της συνέντευξης που παραχώρησε προβλήθηκε σήμερα 19 Ιουνίου στο Happy Day.

Στο απόσπασμα αυτό, η Josephine αποκαλύπτει πως η μητέρα της φέρνει την «τάξη» στο καμαρίνι της, αλλά και τα χαρακτηριστικά που δεν θα ήθελε τα παιδιά της να πάρουν από εκείνη.

«Στο καμαρίνι μου υπάρχει μια τάξη γιατί είναι πάντα η μαμά μου εκεί. Μου αρέσει γιατί αν μπει ο άλλος με αέρα μέσα και βλέπει τη μαμά και σοβαρεύει» λέει η Josephine.

Σε άλλο σημείο παραδέχεται: «Τα παιδιά μου δε θα ήθελα να πάρουν το απότομο του χαρακτήρα μου και τα μεγάλα μου χέρια. Το μέγεθος του δαχτυλιδιού μου είναι μεγάλο. Να μην πάρουν τα δικά μου χέρια και πόδια, ας πάρουν του συντρόφου μου».

Θυμίζουμε η Josephine είναι σε σχέση με τον Νίνο. Η σχέση τους ξεκίνησε το 2023, μετά από αρκετά σκαμπανεβάσματα χώρισαν το καλοκαίρι του 2024 αλλά στα μέσα του 2025 γνωστοποιήθηκε η επανασύνδεση τους και εκ τότε παραμένουν αχώριστοι.

govastiletto.gr -Josephine: Οι δηλώσεις για τη ζήλια στη σχέση της με τον Νίνο