Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Η Josephine έζησε μια ξεχωριστή εμπειρία ζωής στη Νότια Αφρική, συνδυάζοντας περιπέτεια, πολιτισμό και χαλάρωση στη φύση. Η τραγουδίστρια ταξίδεψε μέχρι το Γιοχάνεσμπουργκ, απ’ όπου μοιράστηκε μια σειρά από φωτογραφίες που ενθουσίασαν τους followers της στο Instagram.

Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε χαρακτηριστικά: «Ελπίζω πραγματικά να το ξαναζήσω αυτό κάποια μέρα #safari #southafrica», δείχνοντας ότι αυτό το ταξίδι ήταν για εκείνη κάτι παραπάνω από μια απλή απόδραση.

Η Josephine ποζάρει στις φωτογραφίες, φορώντας ένα λευκό μίνι φόρεμα και sneakers. Η ίδια επισκέφθηκε το παραδοσιακό χωριό Lesedi, γνωστό για την πολιτιστική κληρονομιά του και τη φιλοξενία των τοπικών κοινοτήτων. Εκεί, φωτογραφήθηκε με μέλη της κοινότητας.

Σε μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του ταξιδιού, η Josephine φαίνεται να απολαμβάνει το safari μαζί με την παρέα της, ανάμεσά τους και ο Αντώνης Ρέμος, ο οποίος ταξίδεψε επίσης στη Νότια Αφρική για τις προγραμματισμένες του συναυλίες με την τραγουδίστρια. Οι δυο τους φωτογραφήθηκαν χαλαροί μέσα σε όχημα του safari, απολαμβάνοντας το τοπίο και τις στιγμές.

Δείτε την ανάρτηση:

