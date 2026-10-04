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Το τραγούδι που έδωσε… τροφή για σχόλια
Η Josephine συνόδευσε το στιγμιότυπο με τη φράση «Τι σκέφτομαι όταν του μαγειρεύω», αφήνοντας τους διαδικτυακούς της φίλους να αναρωτιούνται αν πρόκειται απλώς για έναν έξυπνο τρόπο προώθησης του νέου της τραγουδιού ή αν κρύβεται κάποιο προσωπικό μήνυμα.
Το «Δαχτυλίδι» αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην προσμονή μιας γυναίκας για το επόμενο βήμα στη σχέση της, με τον χαρακτηριστικό στίχο «Πού ’ναι το δαχτυλίδι;».
Έτσι, η συγκεκριμένη ανάρτηση δεν άργησε να συνδεθεί από αρκετούς με την προσωπική ζωή της τραγουδίστριας.
Τι έχει πει για τη σχέση της με τον Nino
Η Josephine και ο Nino έχουν μιλήσει κατά καιρούς για τη σχέση τους, χωρίς ωστόσο να έχουν αφήσει να εννοηθεί πως βιάζονται να περάσουν στο επόμενο στάδιο.
Μέχρι στιγμής, η τραγουδίστρια δεν έχει διευκρινίσει αν η συγκεκριμένη ανάρτηση αποτελεί κάποιο ιδιαίτερο μήνυμα προς τον σύντροφό της ή αν πρόκειται απλώς για ένα χιουμοριστικό βίντεο εμπνευσμένο από το νέο της τραγούδι.
Το μόνο βέβαιο είναι πως η αναφορά στο «δαχτυλίδι» ήταν αρκετή για να κάνει τους followers της να αρχίσουν τις… υποθέσεις.
@josephinewendel Η μοσχαρόσουπα πάντως πέτυχε τέλεια 😏 #homecooking #dahtilidi #soup #newmusic #fyp ♬ original sound – JOSEPHINE WENDEL
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