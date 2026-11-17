Το βράδυ του Σαββάτου 14 Νοεμβρίου, η Josephine επέλεξε για τη διασκέδασή της το νυχτερινό κέντρο όπου ενώνουν τις δυνάμεις τους ο Γιώργος Σαμπάνης και ο Νίκος Μακρόπουλος.

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε το ίδιο τραπέζι με την Υπουργό Μεταλλείων και Ενέργειας της Σερβίας, Ντουμπράβκα Τζέντοβιτς Χαντάνοβιτς (Dubravka Đedović Handanović), και τον σύζυγό της, Νταμίρ Χαντάνοβιτς, έναν από τους κορυφαίους Σέρβους συνθέτες και μουσικούς παραγωγούς. Στην παρέα βρίσκονταν επίσης ο CEO της Heaven Music, Σπύρος Σταμούλης, καθώς και ο υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας, Στέλιος Δρουμαλιάς. Όλοι μαζί διασκέδασαν σε εξαιρετικό κλίμα με τις επιτυχίες των δύο καλλιτεχνών έως τις πρώτες πρωινές ώρες.

Την ίδια βραδιά, στα πρώτα τραπέζια του μαγαζιού βρέθηκαν και ο Αντώνης Ρέμος με την Υβόννη Μπόσνιακ, απολαμβάνοντας το πρόγραμμα.

Η νέα διεθνής συνεργασία της Josephine

Η κοινή εμφάνιση της Josephine με τον Νταμίρ Χαντάνοβιτς δεν ήταν τυχαία, καθώς οι δυο τους ετοιμάζουν μια νέα μουσική συνεργασία.

Ο Σέρβος συνθέτης και παραγωγός, ο οποίος έχει υπογράψει μεγάλες επιτυχίες στη χώρα του και έχει συνεργαστεί με καταξιωμένους καλλιτέχνες, έχει ήδη ξεκινήσει να γράφει τα πρώτα τραγούδια για την Ελληνίδα pop star.

Η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί ένα ακόμη δημιουργικό βήμα για τη Josephine, η οποία συνεχίζει να αναζητά νέους μουσικούς ήχους και συνεργασίες πέρα από τα ελληνικά σύνορα.

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