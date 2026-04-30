Στον ανταγωνισμό που επικρατεί στη μουσική βιομηχανία, αλλά και στην προσωπική της σχέση με την Κόνι Μεταξά, αναφέρθηκε η Josephine σε πρόσφατες δηλώσεις της. Η τραγουδίστρια ξεκαθάρισε το τοπίο όσον αφορά την παλιά της φίλη, αποκαλύπτοντας πως οι δυο τους έχουν διακόψει κάθε επαφή εδώ και αρκετά χρόνια.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Πέμπτη 30 Απριλίου, εξήγησε πως παρά το γεγονός πως θα ήταν θετική σε μία συνάντηση με την Κόνι Μεταξά, δεν θεωρεί ότι έπειτα από την ολοκλήρωση μίας κοινής πορείας, υπάρχουν πάντα θέματα προς συζήτηση.

Σε κάθε περίπτωση, η Josephine δήλωσε ότι η φιλία της με την τραγουδίστρια έληξε χωρίς εντάσεις: «Δεν μιλάμε εδώ και πολλά χρόνια με την Κόνι Μεταξά. Δεν έχει συμβεί τίποτα. Κλείνουν κύκλοι, ανοίγουν κύκλοι και είναι πολύ φυσιολογικό οι άνθρωποι να θέλουν διαφορετικά πράγματα από κάποιο σημείο και μετά. Γενικά δεν μου αρέσει να τσακώνομαι, δεν έχω κακίες με κανέναν. Εννοείται πως θα ήμουν θετική να βρεθούμε για έναν καφέ, αλλά πιστεύω πιο πολύ στους κύκλους. Πολλές φορές δεν έχεις πια κάτι κοινό με κάποιον να συζητήσεις».

