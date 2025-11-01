Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Η φετινή στολή της Julia Fox για το Halloween προκάλεσε αντιδράσεις!

Η διάσημη ηθοποιός έδωσε το παρών σε πάρτι για το Halloween με τίτλο «Το Καταραμένο Φυλαχτό» του φίλου της, Julio Torres το βράδυ της Πέμπτης (30 Οκτωβρίου) στη Νέα Υόρκη.

Η Fox ντύθηκε ως η πρώην Πρώτη Κυρία Jackie Kennedy με το εμβληματικό ροζ ματωμένο κοστούμι της από την ημέρα που δολοφονήθηκε ο John Kennedy τον Νοέμβριο του 1963 στο Ντάλας. Το ματωμένο κοστούμι της Jackie δεν καθαρίστηκε ποτέ και το ρούχο βρίσκεται στα Εθνικά Αρχεία από το 1964.

Αντιδράσεις στο διαδίκτυο

Οι αντιδράσεις στο διαδίκτυο για τη στολή της Julia Fox ήταν κάτι περισσότερο από αρνητικές.

Αφού το People κοινοποίησε ένα βίντεο από το κόκκινο χαλί, ο κόσμος άφησε σοκαρισμένες τις αντιδράσεις του. «Ουάου. Έμεινα άναυδος. Τόσο ακατάλληλο», έγραψε κάποιος. Ένας άλλος είπε: «Αυτό είναι το πιο κακόγουστο πράγμα που έχω δει ποτέ».

Σε ένα άλλο σχόλιο διαβάζουμε: «Αηδιαστικό σε επίπεδο που το μυαλό μου δεν μπορεί καν να το κατανοήσει. Μου έρχεται στο μυαλό η φράση “μερικοί άνθρωποι θέλουν να αφήσουν ένα σημάδι τόσο πολύ που δεν τους νοιάζει αν είναι λεκές”. Το να θέλεις τόσο πολύ φήμη συνεχίζει να διασφαλίζει ότι θα είσαι πάντα κακόφημος».

