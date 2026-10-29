Τα 59α γενέθλιά της γιόρτασε στις 28 Οκτωβρίου η Julia Roberts, με τον σύζυγό της, Danny Moder, να της αφιερώνει μια τρυφερή ανάρτηση στα social media.

Η τρυφερή ανάρτηση του συζύγου της

Ο 57χρονος κινηματογραφιστής δημοσίευσε στο Instagram μια φωτογραφία από το παρελθόν, στην οποία φιλά την ηθοποιό στον ώμο, ενώ εκείνη χαμογελά μπροστά στην τούρτα των γενεθλίων της, που είναι στολισμένη με πολλά κεράκια.

«Γιορτάζουμε κάθε μέρα, αλλά στις 28 Οκτωβρίου λίγο περισσότερο», έγραψε στη λεζάντα, προσθέτοντας: «Περισσότερα κεράκια σημαίνουν περισσότερη χαρά. Σε αγαπώ τόσο πολύ».

Με αυτή τη δημόσια αφιέρωση, ο Danny Moder εξέφρασε την αγάπη του για τη σύζυγό του, τιμώντας την ξεχωριστή ημέρα της.

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