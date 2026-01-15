Σεισμό στην παγκόσμια μουσική σκηνή προκαλεί η είδηση ότι ο Julio Iglesias κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση. Σύμφωνα με την οργάνωση Women’s Link Worldwide που ανέλαβε την εκπροσώπηση των θυμάτων, οι δύο γυναίκες είναι αποφασισμένες να φτάσουν μέχρι το τέλος, καταθέτοντας επίσημη αναφορά στην ισπανική εισαγγελία κατά του θρυλικού τραγουδιστή.

Η καταγγελία έχει ήδη κατατεθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας και περιλαμβάνει βαρύτατες κατηγορίες, όπως εμπορία ανθρώπων, καταναγκαστική εργασία και δουλεία, σεξουαλική κακοποίηση, καθώς και παραβίαση εργασιακών δικαιωμάτων.

Οι προσπάθειες του πρακτορείου Reuters να επικοινωνήσει με εκπροσώπους του 82χρονου καλλιτέχνη δεν απέδωσαν, ενώ και η δισκογραφική του εταιρεία Sony απέφυγε να σχολιάσει την υπόθεση.

Το σοκαριστικό βίντεο ντοκουμέντο

Στο επίκεντρο της δημόσιας κατακραυγής επιστρέφει ένα βίντεο-ντοκουμέντο από το παρελθόν, το οποίο ανακυκλώνεται στο διαδίκτυο μετά τις νέες κατηγορίες κατά του Julio Iglesias. Στο υλικό αυτό, που χρονολογείται από το 2004, ο καλλιτέχνης εμφανίζεται σε εκπομπή της αργεντίνικης τηλεόρασης να προβαίνει σε ανάρμοστες κινήσεις και να αγνοεί επιδεικτικά τα όρια της οικοδέσποινας Susana Giménez, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις για τη συμπεριφορά του

Ο τραγουδιστής ήταν τότε καλεσμένος στο δημοφιλές talk show Susana Giménez, όταν σε κάποια στιγμή της συζήτησης πλησίασε την παρουσιάστρια, την αγκάλιασε και επιχείρησε επανειλημμένα να τη φιλήσει στο στόμα, παρά τις σαφείς αντιδράσεις και την εμφανή αμηχανία της.

Στο επίμαχο απόσπασμα, ο Julio Iglesias φαίνεται να την κρατά από το κεφάλι, προσπαθώντας να την ακινητοποιήσει, ενώ εκείνη απομακρύνεται και επιχειρεί να αποφύγει την επαφή. Παρά τις κινήσεις αποτροπής και τις λεκτικές διαμαρτυρίες της παρουσιάστριας, ο τραγουδιστής καταφέρνει τελικά να τη φιλήσει, γεγονός που προκαλεί αμήχανη ατμόσφαιρα στο στούντιο.

Η σκηνή δεν σταματά εκεί, καθώς λίγο αργότερα ο Julio Iglesiasτην καλεί επίμονα να καθίσει δίπλα του στον καναπέ και επιχειρεί εκ νέου να τη φιλήσει. Η Giménez αντιδρά προσπαθώντας να διαχειριστεί την κατάσταση με χιούμορ, δεδομένου ότι η εκπομπή μεταδίδεται ζωντανά.

govastiletto.gr -Καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση κατά του Julio Iglesias – Οι αποκαλύψεις για όσα συνέβαιναν στις βίλες του στην Καραϊβική