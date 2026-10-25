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Η Αρμενία κατέκτησε την πρώτη θέση στο Junior Eurovision 2026, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 24 Οκτωβρίου στη Μάλτα.

Η 13χρονη Naré εντυπωσίασε με το τραγούδι «BOO!» και συγκέντρωσε συνολικά 202 βαθμούς, χαρίζοντας στη χώρα της την τρίτη νίκη στην ιστορία του διαγωνισμού.

Την Κύπρο εκπροσώπησε ο Χάρης Γεωργίου (Harry Georgiou), ο οποίος ολοκλήρωσε την προσπάθειά του στη 10η θέση, συγκεντρώνοντας 98 βαθμούς.

Η ανατροπή της Αρμενίας χάρη στην ψήφο του κοινού

Στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν 16 χώρες, με το τελικό αποτέλεσμα να διαμορφώνεται ισόποσα από τις εθνικές κριτικές επιτροπές και την online ψηφοφορία του κοινού.

Η Γαλλία είχε το προβάδισμα μετά την ανακοίνωση της βαθμολογίας των επιτροπών, συγκεντρώνοντας 114 βαθμούς.

Ωστόσο, η ψηφοφορία του κοινού άλλαξε την κατάταξη, καθώς η Naré εξασφάλισε 99 βαθμούς από τους τηλεθεατές και ανέτρεψε τα δεδομένα.

Με αυτόν τον τρόπο, η Αρμενία βρέθηκε στην κορυφή της βαθμολογίας, αφήνοντας πίσω τη Γαλλία και κατακτώντας το τρόπαιο του Junior Eurovision 2026.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Junior Eurovision Song Contest (@junioreurovision)

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