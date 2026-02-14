Ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου κάνει πρεμιέρα το «Just the 2 of Us»!

Ο 7ος κύκλος του «Just the 2 of Us», με τον απόλυτο showman Νίκο Κοκλώνη, κάνει πρεμιέρα απόψε στις 20:00, στο OPEN, προσκαλώντας μας στο μεγαλύτερο πάρτι της ελληνικής τηλεόρασης, πιο φρέσκο, πιο λαμπερό, πιο παρεΐστικο και πιο… ξεσηκωτικό από ποτέ.

Εντυπωσιακά σκηνικά, δυνατές ερμηνείες, ανατροπές και μοναδικές συνεργασίες συνθέτουν το σκηνικό ενός Σαββατόβραδου που κανείς δε θέλει να χάσει. Ο Νίκος Κοκλώνης δίνει τον ρυθμό και μας ενώνει όλους σε απολαυστικές βραδιές αυθεντικής διασκέδασης.

Ζευγάρια-έκπληξη με ανατρεπτικές συμπράξεις αγαπημένων προσώπων από τον χώρο της showbiz και καταξιωμένων καλλιτεχνών, ανεβαίνουν στη σκηνή για να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό. Ποιοι θα ξεχωρίσουν και θα καταπλήξουν την Κριτική Επιτροπή, αλλά και ποιοι θα γίνουν οι αγαπημένοι του κοινού;

Στο backstage, το σύγχρονο παραμύθι ζωντανεύει, με την εκθαμβωτική Modern Cinderella να βρίσκει… το γοβάκι της και να μεταμορφώνεται – κυριολεκτικά – σε πριγκίπισσα, δίπλα στον αγαπημένο και ξεχωριστό Τρύφωνα Σαμαρά. Μαζί θα υποδέχονται τα ζευγάρια μετά την ερμηνεία τους!

Ο πάγος έσπασε! Το «Just the 2 of Us» επιστρέφει στο OPEN για να μετατρέψει κάθε Σάββατο σε γιορτή!

Σας περιμένουμε!

