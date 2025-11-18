Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Ένα μέχρι τώρα αδημοσίευτο βίντεο από τα γυρίσματα της ταινίας It Ends With Us έφερε ξανά τον Justin Baldoni στο επίκεντρο της συζήτησης, πυροδοτώντας έντονα σχόλια στα social media.

Το βίντεο – διάρκειας περίπου οκτώ λεπτών – κατατέθηκε από την εταιρεία παραγωγής του Baldoni, την Wayfarer Studios, στο πλαίσιο του φακέλου υπεράσπισης του ηθοποιού και σκηνοθέτη.

Το υλικό τραβήχτηκε στις 23 Μαΐου 2023 και δείχνει τον Baldoni μαζί με τη Blake Lively και την Jenny Slate να προετοιμάζονται για μια σκηνή που διαδραματίζεται σε μπαρ.

Σε ένα σημείο του βίντεο ο Baldoni ακούγεται να χρησιμοποιεί τη λέξη “sexy” απευθυνόμενος προς τη Lively.

Αν και η νομική του ομάδα υποστήριξε ότι το σχόλιο ήταν ασήμαντο, η αντίδραση κάποιων μελών του συνεργείου – τα οποία φαίνεται να κοιτάζονται αμήχανα – έδωσε τροφή για συζητήσεις.

Η φράση όμως που προκάλεσε πραγματικό σάλο ακούγεται λίγο αργότερα, όταν ο Baldoni στρέφεται προς τη Jenny Slate και χαριτολογώντας, λέει: «Συγγνώμη, πρέπει να έχασα το μάθημα για την εκπαίδευση σεξουαλικής παρενόχλησης!»

Σύμφωνα με τη νομική του ομάδα, ο Baldoni προσπάθησε με αυτή την ατάκα να διευκρινίσει – με χιουμοριστικό τρόπο – πως φοβήθηκε ότι η προηγούμενη φράση του ίσως παρεξηγήθηκε.

Ωστόσο, οι επικριτές στο διαδίκτυο σχολίασαν όχι μόνο τα λόγια του, αλλά και την έκφρασή του τη στιγμή που τα είπε.

Το βίντεο έχει αναζωπυρώσει τη συζήτηση γύρω από τη συμπεριφορά του Baldoni στα γυρίσματα, με τις αντιδράσεις να παραμένουν ιδιαίτερα έντονες.

Πηγή: DailyMail