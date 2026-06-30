Παρά τις έντονες φήμες που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ημέρες, ο Justin Bieber δεν πρόκειται να πραγματοποιήσει περιοδεία για την προώθηση του νέου του άλμπουμ «Swag».

Οι εικασίες ξεκίνησαν όταν στην επίσημη ιστοσελίδα του τραγουδιστή εμφανίστηκε νέα ενότητα με ημερομηνίες συναυλιών, γεγονός που οδήγησε πολλούς θαυμαστές στο συμπέρασμα ότι ετοιμάζει την πολυαναμενόμενη επιστροφή του στις περιοδείες.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ, τα σενάρια αυτά δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, καθώς ο Justin Bieber δεν έχει στα άμεσα σχέδιά του ένα παγκόσμιο τουρ για την προώθηση του νέου δίσκου.

Παρότι ο ίδιος δεν σκοπεύει να απομακρυνθεί από τις ζωντανές εμφανίσεις, φαίνεται πως προτιμά μεμονωμένα live και ειδικές εμφανίσεις, αντί για μια πολύμηνη και απαιτητική περιοδεία.

Άλλωστε, στο παρελθόν έχει δηλώσει ότι οι συνεχείς περιοδείες είναι ιδιαίτερα εξαντλητικές για τον ίδιο.

Πάντως, το ενδεχόμενο μιας νέας περιοδείας στο μέλλον δεν αποκλείεται, χωρίς όμως να υπάρχει μέχρι στιγμής κάποια επίσημη ανακοίνωση.

View this post on Instagram A post shared by TMZ (@tmztv)

govastiletto.gr – Justin Bieber: Στη σκηνή του Coachella μετά από 4 χρόνια