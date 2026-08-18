Μια σειρά από στιγμές της καθημερινότητάς του, τους τελευταίους μήνες, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ο Justin Bieber, ανάμεσα στις οποίες ξεχώρισε ένα τρυφερό στιγμιότυπο με τη σύζυγό του, Hailey.

Ο 32χρονος τραγουδιστής δημοσίευσε τη Δευτέρα 17 Αυγούστου ένα φωτογραφικό άλμπουμ από το φετινό του καλοκαίρι.

Σε μία από τις φωτογραφίες, το ζευγάρι βρίσκεται στις κερκίδες αγώνα μπέιζμπολ των Los Angeles Dodgers, με τον Justin Bieber να φιλά τη σύζυγό του στο στόμα.

Η Hailey κρατά τρυφερά το πρόσωπο του συζύγου της, ενώ στο χέρι της διακρίνεται το μονόπετρό της.

Η συγκεκριμένη φωτογραφία ήταν ανάμεσα στα στιγμιότυπα που επέλεξε ο Justin Bieber για να μοιραστεί με το κοινό του, δίνοντας μια πιο προσωπική εικόνα από τις στιγμές που περνά μαζί με τη σύζυγό του.