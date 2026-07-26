Ο Justin Bieber και η Hailey Bieber επέλεξαν την Ελλάδα για τις φετινές, καλοκαιρινές διακοπές τους, και περνούν στιγμές χαλάρωσης μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, έχοντας μαζί τους τον μικρό τους γιο, Jack Blues.

Το διάσημο ζευγάρι βρίσκεται, τις τελευταίες ημέρες, στην Αργολίδα, με βάση του το Κρανίδι, απολαμβάνοντας την ελληνική φιλοξενία και τις ομορφιές της περιοχής.

Μετά τις πρώτες εμφανίσεις τους στο Κρανίδι, ο Justin και η Hailey Bieber βρέθηκαν στις Σπέτσες, όπου έγιναν αμέσως αντιληπτοί από ντόπιους και τουρίστες. Οι δυο τους περπάτησαν στα γραφικά σοκάκια του νησιού σε χαλαρή διάθεση, ενώ δεν ήταν λίγοι εκείνοι που τους απαθανάτισαν με τα κινητά τους, με τα σχετικά στιγμιότυπα να κάνουν γρήγορα το γύρο των social media.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Hailey Bieber Brasil | Fan Page (@haileybieberbrs)

Ακόμη, το ζευγάρι επισκέφθηκε παραθαλάσσιο εστιατόριο, όπου απόλαυσε το γεύμα του με θέα τη θάλασσα, επιλέγοντας στιγμές ηρεμίας μακριά από την έντονη καθημερινότητα.

Παρότι πρόκειται για δύο από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα της διεθνούς σόουμπιζ, κινήθηκαν διακριτικά, απολαμβάνοντας τις διακοπές τους στην Ελλάδα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Hailey Bieber Brasil | Fan Page (@haileybieberbrs)

govastiletto.gr – Justin Bieber: Με Madonna και Shakira στον τελικό του Μουντιάλ