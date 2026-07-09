Ο Justin Bieber θα συμμετάσχει στο ιστορικό show του ημιχρόνου του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, όπως ανακοίνωσε επίσημα η FIFA.

Ο Καναδός superstar προστίθεται σε ένα λαμπερό lineup που περιλαμβάνει ήδη τη Madonna, τη Shakira και τους BTS, σε μια εμφάνιση που αναμένεται να γράψει ιστορία.

Η μουσική παράσταση, διάρκειας 11 λεπτών, θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιουλίου στο New York New Jersey Stadium, πριν από την επανέναρξη του μεγάλου τελικού.

Πρόκειται για το πρώτο halftime show που διοργανώνεται ποτέ σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου, εμπνευσμένο από το αντίστοιχο μοντέλο του Super Bowl.

Με την προσθήκη του Justin Bieber, η FIFA φιλοδοξεί να μετατρέψει τον τελικό του Μουντιάλ 2026 σε ένα παγκόσμιο υπερθέαμα που θα συνδυάζει κορυφαίο ποδόσφαιρο, μουσική και κοινωνική προσφορά.

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