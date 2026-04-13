Ο Justin Bieber πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή επιστροφή στο Coachella, ανεβαίνοντας στη σκηνή ως βασικός καλλιτέχνης μετά από 4 χρόνια απουσίας.

Η επιστροφή του σηματοδότησε μια σημαντική στιγμή για τον ίδιο, καθώς στο παρελθόν είχε εμφανιστεί στο φεστιβάλ ως guest δίπλα σε μεγάλα ονόματα της διεθνούς μουσικής σκηνής, ενώ αυτή τη φορά ηγήθηκε του προγράμματος ως κεντρικός performer.

Η εμφάνιση πραγματοποιήθηκε τη δεύτερη ημέρα του φεστιβάλ, με το κοινό να τον υποδέχεται θερμά και να περιμένει με μεγάλο ενθουσιασμό την επιστροφή του στη σκηνή.

Ο Justin Bieber παρουσίασε νέα κομμάτια, ενώ σε μια ιδιαίτερη στιγμή της συναυλίας συνδέθηκε με το κοινό και μέσα από οθόνες, με οπτικό υλικό από τα πρώτα του χρόνια στη μουσική βιομηχανία, δημιουργώντας μια νοσταλγική αναδρομή στην πορεία του.

