Η Hailey Bieber μίλησε ανοιχτά για τη ζωή της ως μητέρα, περιγράφοντας πως η καθημερινότητα με το παιδί τους έχει αλλάξει ριζικά την οικογενειακή τους ζωή.

Αποκαλύπτοντας με χιούμορ τις πρώτες λέξεις του μικρού τους, είπε ότι το παιδί επαναλαμβάνει συνέχεια τη λέξη «μπάσκετ» και ότι η αντίδρασή του όταν ξύπνησε από τον μεσημεριανό ύπνο την έκανε να γελάσει.

Η ίδια περιέγραψε πόσο πολύ τη γεμίζουν οι μικρές καθημερινές στιγμές, που για εκείνη έχουν τεράστια συναισθηματική αξία.

Ο γιος τους έχει αρχίσει επίσης να λέει «παρακαλώ», κάτι που προηγουμένως εκφραζόταν μόνο με νοήματα, γεγονός που κάνει τη Hailey να συνειδητοποιεί πόσο γρήγορα μεγαλώνει και πόσο μοναδικό είναι να παρακολουθεί την ανάπτυξή του.

Μιλώντας γενικότερα για τη μητρότητα, η Hailey εξομολογήθηκε ότι πάντα ήθελε παιδιά και ότι η εμπειρία της ως πρώτη φορά μητέρα την έχει εκπλήξει ευχάριστα, κάνοντάς την πιο χαλαρή απ’ ό,τι περίμενε.

Όταν η συζήτηση στράφηκε στο ενδεχόμενο ενός δεύτερου παιδιού, η Hailey ήταν ξεκάθαρη «Σίγουρα θέλω ένα ακόμα. Δεν έχω βιασύνη, αλλά σίγουρα θέλω ένα ακόμα. Ίσως να κάνω άλλα τέσσερα. Ίσως να κάνω τρία. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Απλώς το αντιμετωπίζω μια μέρα τη φορά.»