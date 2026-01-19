Ο Justin και η Hailey Bieber βρέθηκαν ξανά στο επίκεντρο έντονης συζήτησης στα social media, αυτή τη φορά εξαιτίας βίντεο δημιουργών σε TikTok και Instagram που ασκούν αρνητική κριτική στη σχέση τους.

Όπως έγινε γνωστό, το γνωστό ζευγάρι προχώρησε στην αποστολή νομικής ειδοποίησης προς δημιουργό περιεχομένου, η οποία σε viral ανάρτησή της υποστήριζε ότι ο γάμος τους είναι «κακοποιητικός» και ότι ο Justin είναι «εθισμένος σε ουσίες».

Στο έγγραφο που εστάλη και στη συνέχεια δημοσιοποιήθηκε, οι νομικοί εκπρόσωποι των Bieber απορρίπτουν τους ισχυρισμούς ως «ψευδείς, κατασκευασμένες και δυσφημιστικές», επισημαίνοντας ότι πλήττουν σοβαρά τόσο τη δημόσια εικόνα, όσο και την ιδιωτική ζωή του ζευγαριού.

Παράλληλα, γίνεται σαφές ότι η συνέχιση τέτοιων δηλώσεων ενδέχεται να επιφέρει σοβαρές νομικές συνέπειες.

Από την πλευρά της, η δημιουργός —της οποίας τα βίντεο συγκεντρώνουν χιλιάδες προβολές— απάντησε δημόσια ότι όσα ανέφερε αποτελούν προσωπικές εκτιμήσεις και ανάλυση της δυναμικής σχέσεων δημόσιων προσώπων, χωρίς πρόθεση παρουσίασης γεγονότων.

Σε επόμενες αναρτήσεις της χαρακτήρισε τη δημοσιοποίηση της νομικής επιστολής ως απόπειρα φίμωσης και μίλησε για «ελιτίστικη προσπάθεια περιστολής της ελευθερίας της έκφρασης».

Το περιστατικό σημειώνεται σε μια περίοδο όπου οι Bieber βρίσκονται συχνά στο επίκεντρο σχολιασμού για την προσωπική τους ζωή στα κοινωνικά δίκτυα.

Παρ’ όλα αυτά, άνθρωποι από το περιβάλλον τους έχουν επανειλημμένα υπογραμμίσει ότι ο γάμος τους παραμένει δυνατός και ότι η καθημερινότητα τους απέχει πολύ από την εικόνα που προβάλλεται δημόσια.

