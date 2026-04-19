Ο Justin Theroux έγινε πατέρας για πρώτη φορά, καθώς η σύζυγός του, Nicole Brydon Bloom έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι.

Το ζευγάρι ανακοίνωσε, το Σάββατο 18 Απριλίου, την ευχάριστη είδηση με μια κοινή δημοσίευση στο Instagram. Πιο συγκεκριμένα, οι δυο τους ανέβασαν στους λογαριασμούς τους του μια φωτογραφία του 54χρονου ηθοποιού να κρατάει στην αγκαλιά του το νεογέννητο γιο του. «Είναι εδώ, κι εμείς είμαστε τόσο ερωτευμένοι», έγραψαν στη λεζάντα.

Ο Justin Theroux και η Nicole Brydon Bloom πυροδότησαν τις φήμες για ειδύλλιο το Φεβρουάριο του 2023, όταν εντοπίστηκαν μαζί σε μια εκδήλωση του Netflix. Στη συνέχεια, έκαναν την πρώτη τους κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί στο πάρτι των Όσκαρ του Vanity Fair το 2024.

Ο Justin Theroux και η Nicole Brydon Bloom αρραβωνιάστηκαν τον Αύγουστο του 2024, με τον ηθοποιό να κάνει πρόταση γάμου στη σύντροφό του στη Βενετία. Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Μάρτιο του 2025.

Οι δυο τους έχουν επιλέξει να κρατούν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, με τον 54χρονο Justin Theroux να αναφέρει σε συνέντευξή του στο «Esquire», τον Μάιο του 2023: «Θέλω οι σχέσεις μου να υπάρχουν μέσα στους τέσσερις τοίχους του δωματίου, στο οποίο βρισκόμαστε. Έχοντας υπάρξει σε μια δημόσια σχέση, είναι πολύ πιο ευχάριστο να μην είσαι σε μια τέτοια σχέση».

Στο παρελθόν, ο Justin Theroux υπήρξε παντρεμένος με την Jennifer Aniston. Οι δυο τους παντρεύτηκαν το 2015, ενώ ανακοίνωσαν το χωρισμό τους το Φεβρουάριο του 2018.

