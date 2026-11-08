Για σχεδόν δύο δεκαετίες, το «What Goes Around… Comes Around» του Justin Timberlake, συνδεόταν με την Britney Spears, καθώς πολλοί θεωρούσαν ότι οι στίχοι του τραγουδιού αναφέρονταν στη σχέση και τον χωρισμό τους.

Ο γνωστός τραγουδιστής αποφάσισε, ωστόσο, να βάλει τέλος στις συγκεκριμένες φήμες, αποκαλύπτοντας ποια ήταν η πραγματική ιστορία πίσω από τη δημιουργία του.

Μιλώντας στην εκπομπή «Re-Rank» του Complex στο YouTube, ο 45χρονος καλλιτέχνης εξήγησε ότι το τραγούδι δεν αποτελεί προσωπική του εξομολόγηση, αλλά βασίστηκε σε μια εμπειρία στενού του φίλου.

Η ιστορία ενός χωρισμού που έγινε τραγούδι

Όπως αποκάλυψε ο Justin Timberlake, ένας φίλος του περνούσε μια δύσκολη ερωτική περίοδο και του είχε διηγηθεί όσα συνέβαιναν στην προσωπική του ζωή. Ο τραγουδιστής είδε στην ιστορία του μια πιθανή πηγή έμπνευσης και τον ρώτησε αν θα μπορούσε να τη μεταφέρει σε ένα τραγούδι.

«Ίσως θα έπρεπε να καταρρίψω μια φήμη σε αυτό το σημείο, που κυκλοφορεί, ότι δεν πρόκειται για μια προσωπική μου ιστορία», ανέφερε αρχικά, διευκρινίζοντας ότι η εμπειρία ανήκε σε κάποιον φίλο του, από τον οποίο είχε ζητήσει την άδεια να τη χρησιμοποιήσει.

Μάλιστα, θυμήθηκε και την αντίδραση του φίλου του, ο οποίος, σύμφωνα με την αφήγησή του, του έδωσε το πράσινο φως με έναν αρκετά έντονο τρόπο, λέγοντάς του: «Ναι, κάν’ την κομμάτια αυτή τη σκύλα! Ό,τι κάνεις, σου επιστρέφεται!».

Ο Timberlake θυμήθηκε ότι εκείνη τη στιγμή κατάλαβε πως είχε βρει την ιδέα που χρειαζόταν για το τραγούδι.

Το τραγούδι γράφτηκε σε μόλις 20 λεπτά

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η αποκάλυψη του τραγουδιστή σχετικά με τον χρόνο που χρειάστηκε για να ολοκληρώσει τη σύνθεση. Όπως είπε, το «What Goes Around… Comes Around» γράφτηκε μέσα σε περίπου 20 λεπτά.

Το κομμάτι συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ του «FutureSex/LoveSounds», που κυκλοφόρησε το 2006, και στη συνέχεια γνώρισε τεράστια επιτυχία, αποτελώντας μία από τις πιο αναγνωρίσιμες δημιουργίες της καριέρας του.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στο δεκάλεπτο βιντεοκλίπ του τραγουδιού, επισημαίνοντας ότι η οπτική του παρουσίαση λειτούργησε εξαιρετικά σε συνδυασμό με τη μουσική.

Μάλιστα, όταν κλήθηκε να αξιολογήσει τα τραγούδια της δισκογραφίας του στην εκπομπή, το τοποθέτησε στην πρώτη ή τη δεύτερη θέση, επιβεβαιώνοντας πόσο ξεχωριστή θέση εξακολουθεί να έχει για εκείνον.

Justin Timberlake finally reveals if ‘What Goes Around… Comes Around’ is about ex Britney Spears — a full 20 years later https://t.co/pTWoEu5d0J https://t.co/rFAV2cJtiV — New York Post (@nypost) November 8, 2026

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