Μια ιδιαίτερα συγκινητική οικογενειακή στιγμή έζησε ο Justin Timberlake, ο οποίος έδωσε το «παρών» σε μια ξεχωριστή εκδήλωση στο Denver, έχοντας μαζί του τους δύο γιους του, Silas και Phineas.

Ο γνωστός τραγουδιστής θέλησε να στηρίξει την 7χρονη ανιψιά του, Zaya, η οποία έχει σύνδρομο Down, συμμετέχοντας σε μια σημαντική πρωτοβουλία ευαισθητοποίησης.

Η εμφάνιση στο κόκκινο χαλί για χάρη της ανιψιάς του

Ο τραγουδιστής βρέθηκε το Σάββατο στην ετήσια επίδειξη μόδας «Be Beautiful Be Yourself», που διοργανώνει το Global Down Syndrome Foundation, στηρίζοντας έμπρακτα τη δράση του οργανισμού και τη συμμετοχή της μικρής Zaya.

Μάλιστα, ο Justin Timberlake κρατούσε την ανιψιά του στην αγκαλιά του, καθώς πόζαρε μπροστά στους φωτογράφους στο κόκκινο χαλί. Στο πλευρό τους βρίσκονταν και οι γονείς της μικρής, Rose και Justin Beal, σε μια όμορφη οικογενειακή στιγμή.

Η οικογένεια ενωμένη σε μια ξεχωριστή εκδήλωση

Στην εκδήλωση τον συνόδευσαν και οι δύο γιοι του, Silas και Phineas, οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτή την ιδιαίτερη οικογενειακή έξοδο.

Η παρουσία του τραγουδιστή είχε ξεχωριστή σημασία, καθώς η διοργάνωση έχει ως στόχο να αναδείξει τη δημιουργικότητα, τις δυνατότητες και την προσωπικότητα των ανθρώπων με σύνδρομο Down, μέσα από τη μόδα και την καλλιτεχνική έκφραση.

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