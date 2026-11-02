Τον λόγο για τον οποίο δεν έκανε καμία ερώτηση στον Νίκο Καρβέλα σχετικά με την Άννα Βίσση κατά τη διάρκεια της συνέντευξής τους αποκάλυψε ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος.

Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα», το πρωί της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου, και μίλησε για τη συνάντησή του με τον γνωστό μουσικοσυνθέτη στην εκπομπή «Κοινωνία Άνω Κάτω».

Η εξήγηση για την ερώτηση που δεν έγινε

Όπως εξήγησε, η συζήτηση επικεντρώθηκε στο βιβλίο του Νίκου Καρβέλα και δεν υπήρξε κάποια φυσική αφορμή για να περάσουν στο θέμα της Άννας Βίσση.

Τόνισε, μάλιστα, πως δεν απέφυγε την ερώτηση από φόβο για την αντίδραση του καλεσμένου του, αλλά επέλεξε να ακολουθήσει τη ροή της συζήτησης.

«Δεν ρώτησα κάτι για Βίσση, αλλά το πράγμα το βλέπαμε. Όταν βλέπω έναν Καρβέλα, ο οποίος έρχεται και μου λέει: “Θέλω να μιλήσουμε για το βιβλίο μου. Έχεις διαβάσει το βιβλίο μου;” και μου αρχίζει τα καθηγητιστικά, ουσιαστικά, μου κάνει εξέταση», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια πρόσθεσε πως προσπάθησε να καταλάβει ποια θέματα ήθελε να συζητήσει ο Νίκος Καρβέλας, παρατηρώντας ότι η κουβέντα δεν οδηγούσε προς την προσωπική του ζωή ή τη σχέση του με την τραγουδίστρια.

«Δεν φοβόμουν την αντίδραση. Προσπαθούσα να αφουγκραστώ και να ψηλαφίσω τη ροή της συζήτησης. Όταν βλέπω λοιπόν, ότι η ροή της συζήτησης δεν πηγαίνει προς μία κατεύθυνση, αντιλαμβάνομαι ότι και η άλλη πλευρά δεν θέλει να την πάει προς αυτήν την κατεύθυνση», κατέληξε ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος.

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