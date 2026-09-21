Η νέα κωμική σειρά του MEGA, «Κάμπινγκ», κάνει πρεμιέρα απόψε, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, συστήνοντας στο τηλεοπτικό κοινό έναν διαφορετικό «Άλλο Κόσμο», γεμάτο ανατροπές, παράξενα πρόσωπα και καλά κρυμμένα μυστικά.

Η ιστορία ακολουθεί τον Ιορδάνη, έναν ήσυχο και καταπιεσμένο λογιστή, ο οποίος αποφασίζει να αφήσει πίσω του τη ζωή που μέχρι σήμερα γνώριζε και να κάνει μια νέα αρχή.

Μαζί με τα δύο παιδιά του, την Εύα και τον Πέτρο, εγκαταλείπει τα πάντα και βρίσκει καταφύγιο σε ένα απομονωμένο κάμπινγκ λίγο έξω από την Αθήνα.

Μόνο που η νέα του καθημερινότητα δεν εξελίσσεται όπως θα περίμενε. Ανάμεσα στις αποσκευές που παίρνει μαζί του βρίσκεται και ένας σάκος με 600.000 ευρώ, η προέλευση των οποίων παραμένει «αδιευκρίνιστη». Παράλληλα, το νέο τους σπίτι δεν είναι παρά ένα παλιό και ετοιμόρροπο τροχόσπιτο.

Εκεί γνωρίζουν τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, τον Σοφοκλή, έναν μυστηριώδη και ιδιαίτερα εκκεντρικό άνθρωπο, αλλά και τους υπόλοιπους ενοίκους, οι οποίοι αποτελούν μια εντελώς ξεχωριστή κοινότητα.

Τι θα δούμε στο πρώτο επεισόδιο

Ο Ιορδάνης Γιαλαμάς είναι ένας φιλήσυχος λογιστής και νομοταγής πολίτης, ο οποίος βρίσκεται ξαφνικά μόνος, μετά την εγκατάλειψή του από τη σύζυγό του, τη Βιβή.

Χωρίς να το πολυσκεφτεί, παίρνει τα δύο παιδιά του, την Εύα και τον Πέτρο, και μετακομίζει στον «Άλλο Κόσμο», ένα απομονωμένο κάμπινγκ που βρίσκεται σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από την Αθήνα.

Οι αποσκευές τους είναι ελάχιστες και περιλαμβάνουν μόνο τα βασικά. Ανάμεσά τους, όμως, υπάρχει και ένας σάκος με 600.000 ευρώ, για τα οποία κανείς δεν γνωρίζει ακόμη την πραγματική προέλευση.

Φτάνοντας στο κάμπινγκ, η οικογένεια συναντά τον ιδιοκτήτη του, τον μυστηριώδη Σοφοκλή. Εκείνος τους υποδέχεται και αναλαμβάνει να τους ξεναγήσει στον χώρο, με τις εκπλήξεις να διαδέχονται η μία την άλλη.

Η μεγαλύτερη έκπληξη έρχεται όταν τους δείχνει το τροχόσπιτο που πρόκειται να αποτελέσει το νέο τους σπίτι, ένα πραγματικό αχούρι που κάνει την πρώτη τους ημέρα στον «Άλλο Κόσμο» ακόμη πιο δύσκολη.

Και ενώ ο Ιορδάνης πιστεύει πως τα προβλήματα δεν θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερα, κάνει την εμφάνισή του το τελευταίο πρόσωπο που θα ήθελε να συναντήσει. Πρόκειται για τον προϊστάμενό του, τον Πάρη.

Ο Πάρης καταφέρνει να εντοπίσει τα ίχνη του Ιορδάνη και, σαν να μην έφτανε αυτό, ανακαλύπτει και τον σάκο με τα 600.000 ευρώ, γεγονός που αναμένεται να φέρει ακόμη μεγαλύτερες ανατροπές στην ιστορία.

Πρωταγωνιστούν: Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Γιώργος Χρυσοστόμου, Βίκυ Σταυροπούλου, Χριστίνα Χειλά – Φαμέλη, Μπέσσυ Μάλφα, Γιάννης Νταλιάνης, Νάντια Κοντογεώργη, Νικόλας Χανακούλας, Αρετή Πασχάλη, Αναστασία Στυλιανίδη, Νίκη Παλληκαράκη, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Χάρης Χιώτης, Αλέξανδρος Τωμαδάκης, Εύα Σαμιώτη, Στρατής Χατζησταματίου

Βασισμένο στη σειρά «Κάμπινγκ» του Alpha Κύπρου, που δημιουργήθηκε από τον Φώτη Γεωργίδη

Απόδοση – Διασκευή Σεναρίου: Έλενα Σολωμού – Κωστής Παπαδόπουλος

Σκηνοθεσία: Σέργιος Κωνσταντινίδης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Θωμάς Βαρβίας

Σκηνογράφος: Δημήτρης Κατσίκης

Ενδυματολόγος: Βασιλική Σύρμα

Εκτέλεση Παραγωγής: PRIMAVISIONE – Διονύσης Παναγιωτάκης

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA