Στον «Άλλο Κόσμο» τα μυστικά, δύσκολα μένουν κρυφά! Το «Κάμπινγκ» επιστρέφει τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου σε νέα ώρα, και θα μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 23:10, στο Mega.

Στα νέα επεισόδια της κωμικής σειράς, ο Σοφοκλής ανακαλύπτει πως η αστυνόμος έχει στήσει ολόκληρη επιχείρηση κάτω από τη μύτη του, ενώ η Στέλλα μαθαίνει για το ξέπλυμα και είναι αποφασισμένη να καλέσει την αστυνομία.

Ο Ιορδάνης καλείται να επιλέξει ανάμεσα στις εντολές της Αλέκας και στην απειλή της Στέλλας, την ώρα που η Ιωάννα αναθέτει στον Κοσμά μια τελευταία αποστολή.

Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια του «Κάμπινγκ»:

Επεισόδιο 26 (Δευτέρα 30/11)

Ο Σοφοκλής μαθαίνει ότι η αστυνόμος όχι μόνο μένει κρυφά στο κάμπινγκ, αλλά έχει και δύο βοηθούς που δρουν κάτω από τη μύτη του! Η Στέλλα ανακαλύπτει το ξέπλυμα και απειλεί τον Ιορδάνη πως, αν δεν φύγουν από το κάμπινγκ, θα καλέσει την αστυνομία. Και αυτή τη φορά το εννοεί! Την ίδια ώρα, οι μαφιόζοι πιέζουν.

Επεισόδιο 27 (Τρίτη 1/12)

Υπό την απειλή της Στέλλας ότι θα καλέσει την αστυνομία, ο Ιορδάνης ενημερώνει την Αλέκα πως θα φύγουν από το κάμπινγκ, παρά τις αντίθετες εντολές της. Η Ιωάννα, που μετά την αποκάλυψη πρέπει να αποχωρήσει, επιστρατεύει τον Κοσμά για μια τελευταία αποστολή. Και η Στέλλα, προκειμένου να σώσει τον γιο της από τη φυλακή, παίρνει μια απόφαση που φέρνει τα πάνω κάτω!

Δείτε το trailer:

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