Κάμπινγκ: Όλα όσα θα δούμε στα δύο νέα επεισόδια της κωμικής σειράς του Mega

Καθώς ο Ιορδάνης ακολουθεί νέες οδηγίες από την Αλέκα και η αστυνόμος Ιωάννα πλησιάζει σε πληροφορίες που δεν περίμενε να ανακαλύψει, ο Λουκάς αποφασίζει να μοιραστεί με την Εύα και τον Πέτρο όσα συνέβησαν τη νύχτα που εξαφανίστηκε ο πατέρας του.

Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια του «Κάμπινγκ»:

Επεισόδιο 17 (Δευτέρα 2 Νοεμβρίου)

Η Γιώτα είναι «στα κάγκελα», καθώς ο Λουκάς αναζητά όλο και πιο επίμονα τον τάφο του πατέρα του. Η Εύα και ο Πέτρος μαθαίνουν τι ακριβώς σημαίνει «ξέπλυμα» και συνειδητοποιούν πόσο άσχημα έχει μπλέξει ο πατέρας τους, την ώρα που εκείνος βάζει μπρος το «πλυντήριο» μέσω της ταβέρνας. Η Ιωάννα εντοπίζει τον ιδιοκτήτη ενός αυτοκινήτου ίδιου με εκείνο του Πάρη, ο οποίος αγόρασε ανταλλακτικά από τον Πρύτανη, και επιβεβαιώνει ότι προέρχονται από το αμάξι του αγνοούμενου. Ο Σοφοκλής, όμως, δεν έχει πει την τελευταία του λέξη…

Επεισόδιο 18 (Τρίτη 3 Νοεμβρίου)

Πάνω που το «πλυντήριο» αρχίζει να λειτουργεί και ο Τάσος με τη Στέλλα ξεπλένουν χρήμα εν αγνοία τους, ο Ιορδάνης δέχεται νέες οδηγίες από την Αλέκα. Η Ιωάννα προτείνει στη Βιβή να πάνε για ένα ποτό και, με τη βοήθεια του αλκοόλ, καταφέρνει να μάθει πράγματα που δεν φανταζόταν. Η Νίτσα, που «φυτρώνει εκεί που δεν την σπέρνουν», αντιλαμβάνεται ότι κάτι περίεργο συμβαίνει με το ξαφνικό χρήμα που ρέει στην άδεια ταβέρνα. Την ίδια ώρα, ο Λουκάς εκμυστηρεύεται στην Εύα και τον Πέτρο τι συνέβη το βράδυ που εξαφανίστηκε ο πατέρας του!

govastiletto.gr – Αλέξανδρος Τωμαδάκης: Ποιος είναι ο Λουκάς, ο τηλεοπτικός γιος της Βίκυς Σταυροπούλου στη σειρά «Κάμπινγκ»;