Την αμοιβή που λάμβανε για τη συμμετοχή του στη σειρά «Το Καφέ της Χαράς» αποκάλυψε ο Δημήτρης Τσακάλας, μιλώντας για την περίοδο που υποδυόταν τον «Μπίλυ».

Ο ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή «Τσάι με Λεμόνι» στο YouTube και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισε εκείνη την περίοδο, αλλά και στην απόφασή του να αναζητήσει παράλληλα και δεύτερη δουλειά.

Όπως εξήγησε, κατά την τρίτη σεζόν δεν συμμετείχε σε όλα τα επεισόδια, με αποτέλεσμα τα χρήματα που έβγαζε από τη σειρά να μην επαρκούν για τις ανάγκες του.

«Παράλληλα με την τελευταία σεζόν του “Καφέ”, εγώ έπιασα και δουλειά εκτός των γυρισμάτων, γιατί δεν έβγαινα οικονομικά, οπότε έπρεπε να δουλέψω σε μια έξτρα δουλειά. Δεν είχα και πολλά γυρίσματα εγώ την τρίτη χρονιά, γιατί δεν είχα συμφωνήσει να είμαι σε όλα τα επεισόδια, οπότε το συνδύασα κάπως έτσι», ανέφερε ο ίδιος.

«Έπαιρνα 140 ευρώ το επεισόδιο»

Στη συνέχεια, ο Δημήτρης Τσακάλας αποκάλυψε πως η αμοιβή του ήταν αρκετά χαμηλή σε σχέση με άλλους ηθοποιούς της σειράς. Μάλιστα, όπως είπε, το συνειδητοποίησε όταν παρακολούθησε παλαιότερη συνέντευξη συναδέλφου του.

«Όταν κάποια στιγμή έπεσα σε ένα απόσπασμα της εκπομπής σου, όπου ήταν ο Πάρης, ο Μανωλάκης από το “Καφέ της Χαράς”, και τον ρώταγες για τα λεφτά και είπε το ποσό που είχε πάρει τότε, έπαθα σοκ γιατί ανακάλυψα ότι έπαιρνα πολύ λιγότερα λεφτά από τον Πάρη», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως αποκάλυψε, στην αρχή έπαιρνε 140 ευρώ για κάθε επεισόδιο. Δεδομένου ότι η σειρά προβαλλόταν τέσσερις φορές τον μήνα, αυτό αντιστοιχούσε σε 560 ευρώ μεικτά, δηλαδή λίγο πάνω από 400 ευρώ καθαρά.

Ο ίδιος ανέφερε πως ακόμη και η Λουιζίδου είχε δυσκολευτεί να πιστέψει το ποσό που λάμβανε, ενώ η μητέρα του είχε χρειαστεί να παρέμβει για να διεκδικήσει καλύτερη αμοιβή για τον γιο της.

«Ήταν πολύ λίγα τα λεφτά, εννοώ, ειδικά για εκείνες τις εποχές», σημείωσε ο ηθοποιός, εξηγώντας πως τα χρήματα ήταν τόσο περιορισμένα, ώστε ντρεπόταν ακόμη και να ζητήσει να του καλύπτουν τα έξοδα μετακίνησης.

Η οικονομική κατάσταση που αντιμετώπιζε τότε τον οδήγησε τελικά στο να συνδυάσει τη συμμετοχή του στη σειρά με μια δεύτερη επαγγελματική δραστηριότητα.

Govastiletto.gr – Ο Πάρης Σκαρτσολιάς αποκάλυψε την αμοιβή που έπαιρνε στο «Καφέ της Χαράς»