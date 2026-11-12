Με ένα νέο επεισόδιο του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» επέστρεψε ο Λάκης Λαζόπουλος στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, μέσα από το πρόγραμμα του Μεγάλου Καναλιού, την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026.

Περνώντας από κόσκινο την επικαιρότητα και την showbiz, όπως κάθε φορά άλλωστε, ο παρουσιαστής σατίρισε τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη ότι αυτό που τον ενοχλεί είναι η αγένεια.

Φορώντας την περούκα και μιμούμενος την Ντόρα Μπακογιάννη είπε δηκτικά «πράγμα που επιπλέον μας ενοχλεί πάρα πολύ σαν οικογένεια είναι η αγένεια των άλλων. Ας μιλήσει ο συγγενής μας εκ ψέματος» και στη συνέχεια έδειξε διάφορες στιγμές του υπουργού Υγείας από την παρουσία του στα ΜΜΕ.

«Η αγένεια είναι αυτό που ενοχλεί τον Άδωνι, ενώ εμάς μας ενοχλεί η ευγένειά του. Μας έχει σκλαβώσει αυτή η ευγένεια. Αυτός ο τόσο ευγενής πολιτικός που ξυπνάει, κοιμάται θυμωμένος, που έχει πάντα δίκιο, που βρίζει όποιον τολμήσει και τον αμφισβητήσει» είπε αρχικά ο Λάκης Λαζόπουλος.

«Το μόνο που του κάναμε είναι αυτό που δεν άξιζε. Υπουργός. Δεν το αντέχει το μέσα του. Δεν το αντέχει. Ξέρει ότι δεν κάνει. Μόνο τις ώρες που είναι στην τηλεόραση, σε προστατευμένο φιλικό περιβάλλον, είναι ήρεμος» συμπλήρωσε.

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