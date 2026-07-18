Η Kaia Gerber προκάλεσε αίσθηση στα social media, δημοσιεύοντας μια τολμηρή φωτογραφία με τη συμπρωταγωνίστριά της Hayes Warner από τη νέα σειρά «The Shards».

Το νεαρό μοντέλο και ηθοποιός ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από στιγμιότυπα στο πλαίσιο της προώθησης της σειράς, ποζάροντας μαζί με τη Hayes Warner μπροστά σε διαφημιστική πινακίδα (billboard) στο Δυτικό Hollywood.

Ανάμεσα στις φωτογραφίες ξεχώρισε μία ιδιαίτερα τολμηρή λήψη, στην οποία οι δύο ηθοποιοί αγγίζουν παιχνιδιάρικα τις γλώσσες τους, προκαλώντας πλήθος σχολίων από τους διαδικτυακούς τους φίλους.

Στα υπόλοιπα στιγμιότυπα, οι δύο πρωταγωνίστριες ποζάρουν αγκαλιασμένες, κάνουν αστείες γκριμάτσες και απολαμβάνουν τη φωτογράφιση με χαλαρή διάθεση.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kaia (@kaiagerber)

Govastiletto.gr – Kaia Gerber: Αντέγραψε το look της μαμάς της Cindy Crawford και είναι απλά εντυπωσιακή!