Χιουμοριστική αλλά και… αιχμηρή στιγμή σημειώθηκε στο πλατό της εκπομπής Buongiorno, όταν ο Δημήτρης Ουγγαρέζος σχολίασε on air το τηλεοπτικό reunion της Μαρίας Ηλιάκη με τον Νίκο Μουτσινά.

Με αφορμή τη συζήτηση για σχέσεις και επανενώσεις προσώπων της τηλεόρασης, ο παρουσιαστής πέταξε μια ατάκα που προκάλεσε γέλια στο πάνελ, αλλά και αμηχανία, ειδικά στη Φαίη Σκορδά, η οποία παρακολουθούσε τη συζήτηση.

Ανάμεσα στα σχόλιά του, ο Ουγγαρέζος αναφέρθηκε με χιούμορ και στο ενδεχόμενο τηλεοπτικών «reunion», φέρνοντας στο τραπέζι τα ονόματα της Κατερίνας Καινούργιου και της Δανάης Μπάρκα, κάτι που σχολιάστηκε έντονα από το πάνελ, λόγω της γνωστής κόντρας τους.

Η αναφορά αυτή έφερε αμήχανες αντιδράσεις στο στούντιο, με τους συνεργάτες της εκπομπής να προσπαθούν να συνεχίσουν τη ροή, ενώ το στιγμιότυπο έγινε γρήγορα αντικείμενο συζήτησης στα social media.

«Είχαν τσακωθεί; Αυτό θέλω να μάθω εγώ. Άμα τα βρίσκουν οι παλιοί φίλοι… εγώ προτείνω τα επόμενα να είναι Φώτης και Μαρία. Και Καινούργιου – Μπάρκα θα έβλεπα ξανά εγώ. Αυτό να το δούμε, ρε παιδί μου. Δεν είχαν συνεργαστεί, είχανε μαλώσει όμως», είπε ο Ουγγαρέζος on air.

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