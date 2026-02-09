Η Κατερίνα Καινούργιου σχολίασε πρόσφατα τα νούμερα τηλεθέασης της εκπομπής της Κατερίνας Καραβάτου, «Σαββατοκύριακο Πατέρα» στον ΑΝΤ1.

Σύμφωνα με την παρουσιάστρια, η αλλαγή της Καραβάτου δεν είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα και τα ποσοστά παρέμειναν χαμηλά.

Η Καινούργιου επεσήμανε ότι, αν ήταν στη θέση της Ελένης Τσολάκη, θα ένιωθε μια μορφή δικαίωσης βλέποντας τα αποτελέσματα.

Υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται για χαιρεκακία, αλλά για το γεγονός ότι οι δυο παρουσιάστριες αδικήθηκαν από την αλλαγή της ζώνης, ενώ η ευθύνη δεν βαρύνει καμία από τις ίδιες.

Παράλληλα, τόνισε ότι η Καραβάτου δεν θα έπρεπε να πληρώσει για τις επιλογές του σταθμού και ευχήθηκε να την στηρίξει ο ΑΝΤ1.

Σύμφωνα με την Καινούργιου, η Ελένη Τσολάκη δεν φέρει προσωπικές αντιπάθειες με την Καραβάτου, αλλά ενδεχομένως η συμπεριφορά του καναλιού την έφερε σε δύσκολη θέση. Η ίδια υπογράμμισε πως η αδικία προέρχεται κυρίως από την αλλαγή της ζώνης και όχι από την απόδοση των παρουσιαστριών.

