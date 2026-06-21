Μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση έκανε η Κατερίνα Καινούργιου με αφορμή τη Γιορτή του Πατέρα, εκφράζοντας δημόσια την αγάπη και τον θαυμασμό της προς τον Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Η παρουσιάστρια, που ζει μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της μετά τον ερχομό της κόρης τους, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια τρυφερή φωτογραφία του συντρόφου της να κρατά στην αγκαλιά του τη μικρή τους.

Συνοδεύοντας το στιγμιότυπο, η Κατερίνα Καινούργιου έγραψε ένα μήνυμα γεμάτο συναίσθημα, αποκαλύπτοντας πόσο ξεχωριστό είναι για εκείνη να τον βλέπει στον ρόλο του πατέρα.

«Το να σε βλέπω πατέρα είναι μία από τις πιο όμορφες εικόνες της ζωής μου. Χρόνια πολλά αγάπη μου… Χρόνια πολλά στον καλύτερο μπαμπά του κόσμου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το ζευγάρι, που κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή, δεν κρύβει πλέον την ευτυχία του για το νέο κεφάλαιο που έχει ανοίξει στην κοινή του πορεία, με τη μικρή τους κόρη να αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά τους.

Govastiletto.gr – Κατερίνα Καινούργιου: Οι πρώτες φωτογραφίες με μαγιό μετά τη γέννηση της κόρης της