Η Καίτη Φίνου προχώρησε σε μια σοκαριστική αποκάλυψη μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook.

Όπως είπε, υπάρχουν κάποια προφίλ στο TikTok από τα οποία δέχεται αισχρά σχόλια για συγγενείς της που δεν βρίσκονται πια στη ζωή.

Η γνωστή ηθοποιός σημείωσε πως διαγράφει αυτά τα προφίλ, ωστόσο εκείνος ή εκείνοι που κρύβονται πίσω από αυτά δημιουργούν νέους λογαριασμούς και συνεχίζουν να της κάνουν αρνητικά σχόλια.

«Και ένα μικρό “μεροκάματο ” στο TikTok, προσπαθούν να με απομακρύνουν γράφοντας μου πρόστυχα, αναθέματα, βρισιές για τους ανθρώπους (μάνα, αδελφές) που έχασα… Και δεν είναι ένας ή μια, κάθε μέρα 10 περίπου διαφορετικά προφίλ έχω να αντιμετωπίσω… Όσο και να διαγράφω κάνουν άλλα… Και η πλάκα; Υποψιάζομαι ποιοι είναι από τον τρόπο γραφής… Δεν είναι μικρά τρολ που βρίζουν για το πάχος και την ηλικία μου, κάτι που δεν δίνω σημασία… αλλά τα άλλα είναι “γνωστοί” …..», σημείωσε η Καίτη Φίνου στην ανάρτησή της.

govastiletto.gr – Καίτη Φίνου: Οι πρώτες δηλώσεις για το χειρουργείο στο μάτι της – «Δεν μπορώ να δω ακόμα»