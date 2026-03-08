Καίτη Φίνου: Το σπαρακτικό «αντίο» της ηθοποιού στον Χρήστο Βαλαβανίδη – «Χάσαμε ένα αξιόλογο άνθρωπο!»

Ο καλλιτεχνικός κόσμος έχει βυθιστεί σε πένθος, μετά την είδηση ότι ο καταξιωμένος ηθοποιός, Χρήστος Βαλαβανίδης, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών.

Η απώλειά του συγκλόνισε συναδέλφους και φίλους του, μια από αυτούς είναι και η Καίτη Φίνου, η οποία θέλησε να αποχαιρετήσει τον πρώην συνεργάτη της μέσα από μια σπαρακτική δημοσίευση.

Η Καίτη Φίνου έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Έφυγε ο Χρήστος Βαλαβανίδης. Αγαπημένος φίλος τότε με τον Ψάλτη. Συνεργαστήκαμε πολλές φορές και θέατρο και κινηματογράφο γλεντήσαμε, διασκεδάσαμε αλλά πάνω απ’ όλα θα πω για την ευγένειά του, το θεατρικό του ήθος, τον επαγγελματισμό του και φυσικά το μεγάλο του ταλέντο πάντα χαμογελαστός.

Το θέατρο έχασε έναν αξιόλογο ηθοποιό και η οικογένειά του τον άνθρωπό της. Συλλυπητήρια. Καλό ταξίδι στο φως Χρήστο Βαλαβανίδη».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη kaitifinou🎭 (@kaitifinou)

govastiletto.gr – Καίτη Φίνου: «Μου γράφουν πρόστυχα και βρισιές για τους ανθρώπους που έχασα»