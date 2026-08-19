Στο σπίτι της βρίσκεται πλέον η Καίτη Φίνου, μετά την περιπέτεια που αντιμετώπισε με την υγεία της και τη νοσηλεία της στο Ασκληπιείο Βούλας.

Μετά την επιστροφή της στην καθημερινότητά της, η ηθοποιός θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους περισσότερες λεπτομέρειες για όσα έζησε τις προηγούμενες ημέρες.

Το απόγευμα της Τρίτης 18 Αυγούστου, δημοσίευσε ένα βίντεο στα social media, μέσα από το οποίο περιέγραψε τη μεταφορά της με το ΕΚΑΒ, αλλά και όσα παρατήρησε κατά τη διαδρομή προς και από το νοσοκομείο.

Η ίδια αναφέρθηκε και στους έντονους πόνους που αντιμετώπισε, εξηγώντας πως η κατάσταση ήταν τέτοια, ώστε δυσκολευόταν ακόμη και να σηκωθεί.

Δείτε την ανάρτησή της:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη kaitifinou🎭 (@kaitifinou)

Η Καίτη Φίνου βρίσκεται πλέον εκτός νοσοκομείου και συνεχίζει την ανάρρωσή της στο σπίτι.

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