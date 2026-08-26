Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών, ύστερα από μια δύσκολη μάχη που κράτησε περίπου δυόμισι χρόνια.

Από τη στιγμή που έγινε γνωστή η απώλεια του τραγουδιστή, αρκετοί άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο θέλησαν να τον αποχαιρετήσουν δημόσια, ενώ μοιράστηκαν συγκινητικά μηνύματα και αναμνήσεις από τη ζωή και τη συνεργασία τους μαζί του.

Ανάμεσα σε εκείνους που θέλησαν να πουν το δικό τους «αντίο» ήταν και η Καίτη Γαρμπή, η οποία είχε συνεργαστεί με τον Δημήτρη Κόκοτα και τον γνώριζε προσωπικά.

Με μια ιδιαίτερα φορτισμένη ανάρτηση, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στα δυόμισι χρόνια αναμονής και ελπίδας για ένα θαύμα, τονίζοντας πόσο δύσκολο είναι το οριστικό «αντίο».

«Δημήτρη μου… 2,5 χρόνια περιμέναμε ένα θαύμα. Το πιστέψαμε, το ευχηθήκαμε, το προσευχηθήκαμε. Σήμερα αποχαιρετώ ένα υπέροχο πλάσμα, έναν αγαπημένο συνάδελφο, ένα καλό παιδί. Θα σε θυμάμαι πάντα με το χαμόγελό σου. Καλό ταξίδι», έγραψε χαρακτηριστικά η Καίτη Γαρμπή.

Govastiletto.gr – Δημήτρης Κόκοτας: Το συγκινητικό αντίο της Μαντώς