Η Καίτη Γαρμπή και ο Διονύσης Σχοινάς πρωταγωνιστούν στο νέο χιουμοριστικό βίντεο του Διονύση Ατζαράκη με το διάσημο ζευγάρι να εκφράζει σαρκαστικά την ανάγκη του για επίσκεψη σε έναν σύμβουλο γάμου και να καταλήγει να ανταλλάσσει ένα παθιασμένο φιλί.

Πιο συγκεκριμένα, οι γνωστοί τραγουδιστές που έχουν αποκτήσει μαζί και έναν γιο, τον Δημήτρη, φαίνονται στο χιουμοριστικό βίντεο να επισκέπτονται τον Διονύση Ατζαράκη, ο οποίος είναι σύμβουλος γάμου. Οι ίδιοι μιλούν για προβλήματα που αντιμετωπίζουν στη σχέση τους, χρησιμοποιώντας στίχους από τραγούδια τους αλλά και πληροφορίες από την κοινή τους πορεία.

Τελικά, το πρόβλημα του ζευγαριού φαίνεται να λύνεται έπειτα από τις συμβουλές του Διονύση Ατζαράκη με την Καίτη Γαρμπή και το Διονύση Σχοινά να ανταλλάσσουν ένα παθιασμένο φιλί.

govastiletto.gr -Καίτη Γαρμπή για σοβαρή καταγγελία γνωστού τραγουδιστή: «Δεν πρέπει να στοχοποιείται ο χώρος μας»