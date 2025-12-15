Η Καίτη Γαρμπή μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες με αφορμή την παρουσίαση «Οι Μύθοι του Αισώπου», αναφερόμενη τόσο στο νέο της εγχείρημα, όσο και σε θέματα της επικαιρότητας.

Όπως δήλωσε αρχικά, η ιδέα ενός βιβλίου με τη φωνή της ήταν ένα όνειρο πολλών ετών. «Εδώ και 17 χρόνια ήθελα να κάνω ένα βιβλίο με αφήγηση από εμένα. Από τότε που ο Δημήτρης ήταν μικρός και του διαβάζαμε παραμύθια. Οι “Μύθοι του Αισώπου” ήταν πάντα η μεγάλη του αγάπη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενη στη συνεργασία της με τον σύζυγό της, Διονύση Σχοινά, η τραγουδίστρια τόνισε πως στη δική τους περίπτωση (η κοινή επαγγελματική πορεία) δεν έχει επηρεάσει αρνητικά τη σχέση τους. «Με τον Διονύση δεν υπάρχει φθορά μέσα από τη δουλειά. Δεν μπορώ καν να φανταστώ πώς θα είναι αν κάποια στιγμή δεν είμαστε μαζί επαγγελματικά», σημείωσε.

Στη συνέχεια, η Καίτη Γαρμπή κλήθηκε να σχολιάσει τη σοβαρή καταγγελία που αναμένεται να απασχολήσει σύντομα τη δημοσιότητα και αφορά γνωστό τραγουδιστή, ο οποίος φέρεται να κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση.

Η ίδια ξεκαθάρισε τη θέση της, επισημαίνοντας πως δεν θα πρέπει να ταυτίζεται το επάγγελμα ή ο χώρος της νυχτερινής διασκέδασης με τέτοιες πράξεις. «Δεν πιστεύω ότι η δουλειά μας ή η νύχτα έχουν σχέση με όσα άσχημα συμβαίνουν γύρω μας. Δεν μπορούμε να φορτώνουμε στον χώρο μας τις παθογένειες της κοινωνίας», δήλωσε, αναφερόμενη στην καταγγελία που, σύμφωνα με πληροφορίες, θα δει το φως της δημοσιότητας μέσα στις επόμενες ημέρες.

Govastiletto.gr – Καίτη Γαρμπή: Η ρομαντική έκπληξη του Διονύση Σχοινά για τη γιορτή της