Θέση στο περιστατικό με τον Μανώλη Μητσιά πήρε η Καίτη Γαρμπή, σχολιάζοντας την απόφαση του ερμηνευτή να απαγγείλει —αντί να τραγουδήσει— τους στίχους από τον «Γιάννη τον φονιά» του Νίκου Γκάτσου, μετά τη σχετική απαγόρευση από τον γιο του Μάνου Χατζιδάκι.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια εξέφρασε την αμέριστη συμπαράστασή της στον συνάδελφό της, χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη απαγόρευση ως «μαύρη σελίδα για το ελληνικό τραγούδι».

Σε story που ανέβασε στο Instagram την Τρίτη 28 Ιουλίου, η Καίτη Γαρμπή έγραψε αναλυτικά: «Η διαχείριση της πνευματικής κληρονομιάς των μυθικών διαστάσεων δημιουργών μας, δεν μπορεί να εξαντλείται σε εξώδικα και απαγορεύσεις ειδικά όταν αφορά σε ερμηνευτές του ύψους του Μανώλη Μητσιά τον οποίο επέλεξαν οι ίδιοι οι δημιουργοί, ο Χατζιδάκις και ο Γκάτσος για να δώσει φωνή στα έργα τους. Αυτό που ορίζει μια νομική γραφειοκρατία και αναγκάζει τον Μανώλη Μητσιά να απαγγέλει αντί να τραγουδάει “Τον Γιάννη το φονιά”, είναι μια μαύρη σελίδα για το ελληνικό τραγούδι και πληγώνει την τέχνη μας. Τα τραγούδια δικαιώνονται μόνο όταν ακούγονται. Στηρίζω απόλυτα τον Μανώλη Μητσιά».

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Το περιστατικό έλαβε χώρα την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Δίον της Πιερίας

Το περιστατικό έλαβε χώρα την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Δίον της Πιερίας, με την Αγαθή Δημητρούκα, η οποία είναι διαχειρίστρια του έργου του Νίκου Γκάτσου και επιμελήτρια του προγράμματος της συναυλίας, να διαβάζει επί σκηνής το ηλεκτρονικό μήνυμα που έλαβε στις 3 Ιουλίου, στο οποίο εκπρόσωπος της πλευράς του Γιώργου Χατζιδάκι ανάφερε, μεταξύ άλλων: «Οι λόγοι έχουν να κάνουν κυρίως με το γεγονός ότι το έτος 2026 έχει ανακηρυχθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού ως αφιερωματικό έτος για τον Μάνο Χατζιδάκι και στο πλαίσιο αυτό οι συναυλίες, οι παραστάσεις και γενικότερα οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν με τη δημόσια εκτέλεση μουσικών έργων του Μάνου Χατζιδάκι είναι απολύτως συγκεκριμένες και έχουν ήδη σχεδιαστεί και εγκριθεί αποκλειστικά από την ομάδα του κυρίου Γιώργου Χατζιδάκι».

Κάποιοι από τους θεατές αντέδρασαν στο άκουσμα του μηνύματος, με την κυρία Δημητρούκα να προσθέτει: «Η εν λόγω απαγόρευση εστάλη με εξώδικο δήλωση στην παραγωγό εταιρεία της συναυλίας. Τα συμπεράσματα δικά σας».

«Τώρα θα ζήσουμε όλοι μια σπάνια στιγμή. Ο Μανώλης Μητσιάς δεν θα τραγουδήσει τον Γιάννη το φονιά αλλά θα τον απαγγείλει», είπε κλείνοντας, με τον τραγουδιστή να δηλώνει με τη σειρά του: «Είναι πρώτη φορά μετά από το 1977 που το τραγούδι αυτό γράφτηκε για μένα από τον Γκάτσο και τον Μάνο Χατζιδάκι που δεν το τραγουδάω, το απαγγέλω».

govastiletto.gr – «Ο κόσμος δικαιώνει τα τραγούδια» — Η Άννα Βίσση παίρνει θέση για τον Μανώλη Μητσιά