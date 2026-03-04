Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση προχώρησε η Καίτη Γαρμπή κατά την παρουσία της στο μουσικό event «Νύχτα εκτός ρυθμού» την Τρίτη 3 Μαρτίου 2026. Η αγαπημένη τραγουδίστρια δεν έκρυψε την ανησυχία της για την τεταμένη κατάσταση στην Κύπρο μετά τις πρόσφατες επιθέσεις με drones στη βάση στο Ακρωτήρι. Μάλιστα, αποκάλυψε πως βρίσκεται σε καθημερινή επικοινωνία με την αδερφή της, Λιάνα, η οποία ζει μόνιμα στο νησί, προκειμένου να βεβαιώνεται ότι είναι ασφαλής.

«Είναι τρομακτικό αυτό που γίνεται με τον πόλεμο. Η αδερφή μου ζει στην Κύπρο, ανταλλάσσουμε μηνύματα ανά μια ώρα. Να σκοτώνεται ο κόσμος για τα λεφτά για τα πετρέλαια; Η ανθρώπινη ζωή δεν έχει καμία σημασία πια;», ανέφερε σε απόγνωση με τα όσα συμβαίνουν εν έτη 2026.

Να σημειώσουμε πως η Καίτη Γαρμπή ξεκίνησε την καριέρα της στο τραγούδι μαζί με την αδερφή της, Λιάνα ως «Αδερφές Γαρμπή».

Οι αδερφές Καίτη και Λιάνα Γαρμπή στα μέσα της δεκαετίας του 80 που έκαναν το ντεμπούτο τους σαν βασικές τραγουδίστριες του Γιάννη Φλωρινιώτη, και όχι στο μπαλέτο του όπως γραφόταν, ξεχώρισαν στο πλευρό του δημοφιλούς τότε αξέχαστου καλλιτέχνη που γνώριζε μεγάλες δόξες.

