Τι γίνεται όταν κάποιος φλερτάρει μια «Femme Fatale»; Η Καίτη Γαρμπή δίνει την απάντηση μέσα από το music video για το νέο της τραγούδι.

Η Καίτη, ως μοιραία γυναίκα, μας βάζει σ’ ένα παιχνίδι αθώου φλερτ που η κατάληξή του είναι άκρως ανατρεπτική. Ο ρόλος της ως «Femme Fatale» έχει στόχο να αποπλανήσει με τη γοητεία της το «θύμα» ώστε να φέρει εις πέρας μια αποστολή που της δόθηκε.

Το «Femme Fatale» κυκλοφορεί από την Panik Platinum και είναι ένα δυνατό τσιφτετέλι που συνδυάζει σύγχρονο ήχο κι ανατολίτικο πάθος, ένα μουσικό ύφος το οποίο η Καίτη Γαρμπή έκανε «σχολή» από τις αρχές της δεκαετίας του ’90, με τραγούδια της – διαχρονικές επιτυχίες που έχουν αφήσει εποχή.

Το τραγούδι έχει ήδη ενθουσιάσει το κοινό μέσα από τις εμφανίσεις της με τον Διονύση Σχοινά στην «Αυτοκίνηση» (που ξεκινούν τις Παρασκευές στις 22:30 και τα Σάββατα τα μεσάνυχτα), καθώς και τα social media.

Τη μουσική και τους στίχους έγραψε ο Bobito μαζί με τους Αντώνη Ρήγα, callmeThemis και Dj Paco, ενώ την παραγωγή έκανε ο Παναγιώτης Μπρακούλιας. Το video σκηνοθέτησε ο Alex Κωνσταντινίδης.

Βρείτε το «Femme Fatale» στις streaming υπηρεσίες: bfan.link/ KatyGarbi-Bobito-Femme-Fatale

