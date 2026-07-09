Στη σκηνή επέστρεψε η Καίτη Γαρμπή, μετά από μια δύσκολη περίοδο που την ανάγκασε να απέχει προσωρινά από τις εμφανίσεις της για λόγους υγείας.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια εμφανίστηκε μαζί με τον Διονύση Σχοινά στο Vamvakou Experience Festival 2026 στη Λακωνία, αφήνοντας πίσω της την περιπέτεια που την ανάγκασε να ακολουθήσει φαρμακευτική αγωγή και να μείνει για λίγο μακριά από τα μικρόφωνα ώστε να ξεκουράσει τη φωνή της.

Τα πρώτα λόγια της Καίτης Γαρμπή

Η Καίτη Γαρμπή επέλεξε να μοιραστεί με τον κόσμο όσα πέρασε τους τελευταίους μήνες, αποκαλύπτοντας πως αυτή ήταν η πρώτη της ζωντανή εμφάνιση μετά την έναρξη της θεραπείας της.

«Όπως έχετε διαβάσει έχω ένα πρόβλημα με τη φωνή μου, το οποίο εύχομαι και προσεύχομαι ότι θα περάσει σύντομα. Αυτή είναι η πρώτη εμφάνιση που κάνω μετά από όλο αυτό και τη φαρμακευτική αγωγή που παίρνω. Δεν θα το έχανα με τίποτα, είναι το ωραιότερο μέρος του κόσμου. Δεν έχουμε ξαναέρθει ποτέ εδώ με τον Διονύση, ζείτε στον Παράδεισο», είπε χαρακτηριστικά από τη σκηνή, συγκινώντας το κοινό που την αποθέωσε με ένα θερμό χειροκρότημα.

govastiletto.gr -Καίτη Γαρμπή: Το πρόβλημα υγείας που την ανάγκασε να ακυρώσει μέρος της περιοδείας της