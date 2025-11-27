Την ονομαστική της γιορτή γιόρτασε την Τρίτη 25 Νοεμβρίου η Καίτη Γαρμπή και ο Διονύσης Σχοινάς δεν άφησε την ημέρα να περάσει χωρίς μια τρυφερή έκπληξη.

Ο αγαπημένος της εμφανίστηκε κρατώντας ένα εντυπωσιακό μπουκέτο με κόκκινα τριαντάφυλλα σε σχήμα καρδιάς, κάνοντας τη στιγμή ακόμη πιο ρομαντική.

Η γνωστή τραγουδίστρια, εμφανώς συγκινημένη και χαρούμενη, απαθανάτισε τον σύζυγό της και μοιράστηκε τη στιγμή στο Instagram, γράφοντας στη λεζάντα: «Δύο καρδιές στη φωτό, η μία από ατόφιο χρυσάφι και η άλλη από κατακόκκινα τριαντάφυλλα! @dionisis_sxoinas Σ’ αγαπώ!❤️».

Το ζευγάρι, που μετρά πολλά χρόνια κοινής πορείας, συνεχίζει να δείχνει με μικρές αλλά ουσιαστικές κινήσεις πόσο δυνατό παραμένει το δέσιμό του.

View this post on Instagram A post shared by Eimai i Kaiti p agapouses❤️ (@kaitigarbi)

Govastiletto.gr – Καίτη Γαρμπή: Η προειδοποίηση στο Instagram – «Η κατάσταση αρχίζει και ξεφεύγει»