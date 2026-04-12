Η Καίτη Γαρμπή επέλεξε έναν πρωτότυπο τρόπο για να στείλει τις πασχαλινές της ευχές στους θαυμαστές της, δημοσιεύοντας μια ιδιαίτερη φωτογραφία στα social media.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια εμφανίστηκε μεταμφιεσμένη σε… λαγουδάκι, υιοθετώντας ένα διαφορετικό και παιχνιδιάρικο look.

Στη συγκεκριμένη εικόνα, ξεχωρίζουν τα γκρι μαλλιά της, ενώ το σύνολο συμπληρώνεται από αυτιά λαγού και γούνα, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή και ασυνήθιστη εμφάνιση.

Μέσα από την ανάρτησή της, η Καίτη Γαρμπή ευχήθηκε καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα, στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα αισιοδοξίας και ειρήνης.

Όπως ανέφερε, ευχήθηκε υγεία και ευτυχία σε όλους, εκφράζοντας την ελπίδα να επικρατήσουν η λογική, η αγάπη και η αρμονία σε παγκόσμιο επίπεδο.

