Η Καίτη Γαρμπή τις τελευταίες ημέρες αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας. Πριν λίγες ώρες η αγαπημένη τραγουδίστρια ανακοίνωσε ότι ακυρώνεται μέρος της καλοκαιρινής της περιοδείας με τον Διονύση Σχοινά και ότι θα επιστρέψει και πάλι στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις σε ένα μήνα περίπου. Όπως γνωστοποίησε, η Καίτη Γαρμπή, έπαθε ψύξη, η οποία εξελίχθηκε σε βαριά φαρυγγολαρυγγίτιδα.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Αγαπημένοι μου, κάνω αυτό το βίντεο, για να σας ανακοινώσω πως θα ακυρώσουμε μέρος των καλοκαιρινών μας εμφανίσεων. Έπαθα μία πολύ γερή ψύξη…όλοι ξέρουμε στα τηλεοπτικά πλατό, υπάρχει πολύ ισχυρός εξαερισμός των κλιματιστικών για να αντισταθμίσει την θερμότητα από τα φώτα και τον μεγάλο αριθμό των ανθρώπων».

«Η ψύξη αυτή μου άφησε ένα στραβό χειλάκι, το οποίο το παλεύω για να έρθει με κορτιζόνη εδώ και ένα μήνα περίπου. Κάθε μέρα, από λίγο, κάτι γίνεται, κάπως φεύγει.»

Στη συνέχεια ανέφερε: «Όμως η ψύξη αυτή εξελίχθηκε σε βαριά φαρυγγολαρυγγίτιδα. Ο γιατρός διέγνωσε έντονο οίδημα στις φωνητικές μου χορδές και μου επέβαλλε αυστηρή αφωνία τουλάχιστον για 3 εβδομάδες».

«Και ειδική αγωγή για να μην κινδυνέψει η φωνή μου. Όλα θα πάνε τέλεια, το ξέρω. Να μην ανησυχείτε, σε ένα μήνα περίπου, θα είμαστε πάλι μαζί….Θέλω την αγάπη σας και την προσευχή σας».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eimai i Kaiti p agapouses❤️ (@kaitigarbi)

Οι συναυλίες που ακυρώνονται είναι σε Έδεσσα, Θεσσαλονίκη και Βόλο.

Όσοι έχουν αγοράσει εισιτήρια ηλεκτρονικά μέσω της more.com, η επιστροφή χρημάτων θα γίνει αυτόματα στην κάρτα με την οποία έγινε η αγορά. Όσοι αγόρασαν εισιτήρια από φυσικά σημεία πώλησης με μετρητά, θα πρέπει να στείλουν τον αριθμό παραγγελίας στο email cancellations@paniklive.gr προκειμένου να τους επιστραφούν τα χρήματα.

Οι υπόλοιπες συναυλίες του «Με Εσένα Μόνο tour» θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

govastiletto.gr -Απασφάλισε η Καίτη Γαρμπή στο J2US: «Να το παίξετε ερωτευμένοι, αυτό το τραγούδι το λέω με τον Διονύση και λιώνουμε»